國慶大會展現兼容並蓄 雷敦龢、藤田梓將領唱國歌

2019-10-05 09:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕國慶籌備委員會今召開記者會，由立法院長、慶籌會主任委員蘇嘉全主持，新住民吳鳳也參與主持行列，會中說明今年國慶大會主題與節目，屆時將由歸化取得我國籍的雷敦穌神父、鋼琴家藤田梓與多位新住民共同領唱國歌，並在台北市、桃園市、屏東縣配合舉辦花車遊行、焰火、晚會等一系列慶祝活動。

蘇嘉全表示，今年國慶以「攜手世界，台灣耀飛」為主題，主視覺設計以形似箭頭往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇，其中奪目的大地綠展現台灣人的積極、活力，搶眼的熱情紫秀出台灣的友善、好客，繽紛的輔色藍、靛、黃等，則比喻包容多元聲音、造就無限可能。

蘇嘉全強調，除了國慶大會外，今年也與台北市、桃園市及屏東縣政府合作，規劃舉辦台北花車遊行展演、桃園國慶晚會及屏東國慶焰火等一系列活動，用各種活動展現台灣多元文化內涵與對國家生日的慶祝。

慶籌會也透露，10日上午的國慶大會在總統府前舉辦，屆時將由陸軍專科學校、台北樂府、培德體育、三軍聯合樂儀隊、海軍陸戰隊等單位帶來精彩表演。空軍黑鷹直升機、海軍反潛直升機、陸軍阿帕契及超級眼鏡蛇攻擊直升機也會進行空中分列式。

據了解，今年國慶大會將由雷敦龢神父與鋼琴家藤田梓帶領30位東南亞新住民合唱國歌，陸軍航特部運輸直升機也將同時吊掛巨型國旗飛越觀禮台。

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