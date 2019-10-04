選總統槍擊要犯嗆單挑「你就是狗」 館長回應了！

2019-10-04 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕曾犯下「虎山雙屍命案」的前10大槍擊要犯藍信祺，日前領表登記成為總統被連署人，他3日PO影片嗆「館長」陳之漢出來「單挑」，狂妄稱「打你跟打野狗一樣」，超狂言論引來許多網友朝聖。對此，館長也做出回應了！

藍信祺在臉書PO影片先嗆館長是「民進黨的暗樁」，更嗆館長「愚弄老百姓，整天裝得很強壯，裝什麼東西嘛！我們兩個比劃一下好了，狗就是狗，狗怎麼跟老虎咧？我這雙手不用帶拳套跟你比一下好了，讓你看一看什麼叫老虎啊！」還囂張嗆「不高興單挑啦」、「我告訴你，狗就是狗！」

超狂言論至今吸引超過6.3萬人觀看，網友紛紛留言，「我壓老虎撐不過30秒」、「跟館長單挑簡單嘛，不就是想紅嘛。講講就紅了啦」、「你跟雲林理由伯沒兩樣」、「真的是什麼阿貓阿狗都想跟他（館長）打」。

對此，館長今天在臉書發文說，「免費的新聞廣告如何做到，罵館長就對了。」雖然沒有指名道姓回應藍信祺的嗆聲影片，但不少館粉一看就知道館長在說這件事，紛紛留言打氣，「館長不要怕⋯往前衝，館粉在後面幫你喊加油」、「能見度戰力提升100%」、「加油阿館！ 因為樹大招風啊...事後記得跟他們要廣告費」、「超高級酸XDDD」、「吉他 提早領年終」、「紅要紅最快捷徑 蹭館長」。

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