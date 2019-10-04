黃昭順控時力「卡」消防法 徐永明回批：作賊喊捉賊

2019-10-04 18:28

〔記者陳昀／台北報導〕台中工廠大火造成2位消防員殉職，國民黨立委黃昭順今天指控時代力量堅持條文導致「消防法」修法「卡」半年之久，並問時代力量立委徐永明，「你的良心被狗咬了嗎？」對此，徐永明在臉書發文砲轟黃昭順，「做賊喊捉賊」、拿悲劇做政治鬥爭，他強調，早在5月15日就發函要求立法院長蘇嘉全召開黨團協商，是因為黃昭順還沒送上協商結果未果。

徐永明指出，時代力量提出的「消防法」修法，是和「消防員工作權益促進會」共同草擬，這是台灣消防史上第一次由基層、殉職消防員家屬推動的改革，5月在內政委員會朝野協商，堅持的就是基層消防員希望的版本，當時因消防署不肯退讓，才進一步要求蘇嘉全召開黨團協商，未料被黃昭順扭曲、「做賊喊捉賊」，拿悲劇做政治鬥爭根本泯滅人性。

徐永明表示，時代力量黨團今年5月15日已發函要求蘇嘉全召開消防法協商，昨天也再次發函，後來立法院秘書長林志嘉致電說「黃昭順還沒把協商結果送上來，要尊重她一下」。

徐永明質疑，現在到底是蘇嘉全院長不願召開協商，還是黃昭順在卡消防法？立院各黨應該理解，最重要的是趕緊完成修法，通過對基層消防員最有保障的版本，而不是藉機消費噴政治口水！

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控時代力量卡消防法 黃昭順：徐永明良心被狗咬了嗎？

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