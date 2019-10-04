賴清德訪美是關鍵！陳芳明：「蔡賴配」將所向披靡

2019-10-04 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德預計在本月中旬前往美國為總統蔡英文助選，賴表示屆時將以「團結台灣」為主軸，作家陳芳明對此表示，賴清德正在建立一個典範，倘若「蔡賴配」成立一定所向披靡。

據了解，賴清德排定在美國當地時間14日抵達舊金山，展開7天訪美行程，將訪問芝加哥、華府、紐約等4城市， 拜會當地重要智庫政要，並出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統競選連任的華府造勢大會，成為外界觀察民進黨是否「蔡賴配」的重要指標。

賴清德演說內容，將呼應總統9月28日民進黨全國黨代表大會的宣示「2020，台灣要贏」，當中提到明年大選不僅總統要贏、國會要贏，還要有社會同行、世代要共贏，「壯大台灣、連結世界」，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

陳芳明今（4）日在臉書評論，一直期待「蔡賴配」的組合，也希望藉他們的合作為台灣民主加分，賴助英是值得我們肯定的民主文化，在黨內可以互相競爭，對外則展現黨的團結意志，賴正在建立一個典範，民主不是和稀泥的結盟，而是一種既競爭又凝結的精神。

陳芳明強調，蔡賴配如果正式成立，民進黨一定是所向無敵，賴清德口中的「團結台灣」，絕對是說給國民黨聽，也說給中華人民共和國聽。

陳芳明臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法