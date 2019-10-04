諷刺迫害人權 喜劇動畫《南方四賤客》遭中國封殺

2019-10-04 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國成人動畫喜劇《南方公園（South Park）》（台譯：南方四賤客）擅長嘲諷時事而獲大眾歡迎。近期一集《Band in China》因為直接出現維尼、勞改等內容，直白諷刺中國箝制言論自由、人權迫害，被中國政府大力封殺，但也令台灣網友大呼過癮，「笑死，不愧是南方公園」。

《南方公園》第23季第2集中，有人因為到中國賣大麻，被當地警方抓去勞改，在獄中卻遇到小熊維尼與牠的好友粉紅小豬，入獄原因竟是因為小熊維尼長得很像「某位人士」，諷刺中國國家主席習近平日前被網友比作維尼，導致相關電影、相關字詞遭到禁止。

片中，南方公園的主角們組樂團唱歌，卻受到資方壓力，並受中國官員嚴密監視，寫歌時因為一句「中國人丟臉」，作品被撕毀。最後樂團不想按照中國指定方式表演，和官員起衝突。

該集在美國時間10月1日上線，正巧是中共十一國慶，諷刺意味十足。網友們查詢發現，中國影音網站Bilibili的《南方公園》影片不見蹤影，許多相關討論區禁言，而百度貼吧還保留討論區，但沒有該集的相關討論。

網友們留言表示，「中共70年賀歲特輯」、「我敢說這集不可能出現盜版」、「標題這雙關」、「中國能用的字越來越少了」、「製作組有沒有想過這會害到多少人」、「以後中國只剩北東西三個方位了」、「比辛普森還猛」。

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