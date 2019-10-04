韓選前百日活動陣容黯淡 他驚：國民黨切割「國瑜黨」？

2019-10-04 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（3日）在高雄港碼頭舉行選前百日記者會，並化身超人氣動漫角色「魯夫」，射出號召千軍萬馬的「穿雲箭」，但整場活動未見國民黨中央派人參與。對此，民進黨立委王定宇驚呼，國民黨放棄、切割了「國瑜黨」喔？

韓國瑜3日中午在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，除韓國瑜、競選選辦公室發言人何庭歡、國政顧問團總召張善政外，還有庶民代表、青年代表參加，記者會上也宣布新的競選辦公室發言人新北市議員葉元之。但整場活動不見國民黨高層或大老參與，連黨主席吳敦義也未見蹤影。

對此，王定宇在臉書PO出一張國民黨舉辦2012、2016以及2020年總統參選人選前百日的活動陣容做比較，其中2012年的馬英九有「縣市首長百日陣容」，而2016年的朱立倫有「馬吳連大老百日陣容」，反觀昨天韓國瑜身旁只有張善政以及葉元之。

王定宇見狀驚呼，似乎吳敦義領導的「國民黨」暗暗放棄、切割了2020的「國瑜黨」喔？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法