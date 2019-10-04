政治犯310億財產沒收返還 立院今召開公聽會討論

2019-10-04 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委周春米、尤美女今日在立法院召開「落實轉型正義任務–平復司法不法」公聽會，根據國防部官方統計，戒嚴時期政治犯被政府沒收的財產高達310億元，有279筆土地遭到國民黨政府沒收；促轉會今日表示，刑事有罪判決經立法撤銷後的補賠償、沒收財產返還、人事清查處置等平復司法不法相關方案，促轉會正進行研究與規劃。

促轉會委員尤伯祥指出，關於沒收財產返還、人事清查處置的研擬，皆已進行委外研究，預計今年底結案，未來將於轉型正義總結報告內提出相對應政策建議，依法若返還非由促轉會返還，而是由促轉會提出建議。

尤伯祥說明，第一促轉條例規定是以有有罪判決為前提，實際上當年侵奪人民財產還，更多還是「行政不法」，甚至是法律之外的搶奪人民財產，這部分也無法用促轉條例處理。第二被搶奪的財產進入公部門只是一部分，更多財產是落入私人手中，這部分促轉會還在調查，關於「行政不法」搶奪財產方面，未來可以立法處理，以補足促轉條例規定不足。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕表示，蔡英文總統推動轉型正義，在2018年成立了促轉會，在促轉條例第6條部分，撤銷有罪罪名已完成平反，但在第3項部分對財產權等相關損害，目前政府仍未完成。

蔡寬裕指出，這次有請民進黨立委協助提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，希望未來立法院能修正通過，他有去找民進黨團總召柯建銘協調，柯提及尚需找相關部會、行政院政委羅秉成開會，今天則先開公聽會討論。

東吳大學法律系教授胡博彥硯談及，政府處理轉型正義可以用四個字形容，就是「零零落落」，光是推「促進轉型正義條例」和權利回復條例就遇到許多困境，如果沒有民間壓力推動，政府就只是消費轉型正義。

胡博硯質疑，有撤銷罪名和沒撤銷罪名有何不同？撤銷罪名卻未返還財產，只是讓蔡英文總統來頒發撤銷證書而已，轉型正義不是蔡英文一個人問題，轉型正義是全民的議題，當初被沒收的財產都還沒解決，威權時期把抓匪諜當成一門生意來做，當年這是在法律規範下，國家以合法方式侵奪叛亂犯的財產。

民進黨立委尤美女強調，政府不是沒有做事，返還財產要先把清冊做出來，看到底多少人財產被沒收，財產現狀如何？有多少還在公家機關名下，有多少被轉賣或變成私人財產，之後要如何處理，若要轉換成金錢賠償，返還該如何計算，這都需要從長計議，促轉會已開過5次會議，更請專家學者研究，研究報告會在年底出爐。

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