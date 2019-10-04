被爆出席「台灣一國兩制研究協會」 黃昭順：拿2012年照片移花接木

2019-10-04 09:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕《三立新聞網》日前報導國民黨立委黃昭順上個月曾參加「台灣一國兩制研究協會」，引發熱議，黃昭順今在立法院會國是論壇發言時強調，她多年來都主張「一中各表」的九二共識，堅決拒絕一國兩制，《三立新聞網》是使用2012年的照片移花接木、捕風捉影，NCC對於這種抹紅假新聞應有公平、公正、公開的處理。

黃昭順指出，她是中國國民黨黨員，多年來的兩岸政策都是主張「一中各表」的九二共識，但《三立新聞網》卻拿她在2012年9月6日的相片，說她上個月出席「台灣一國兩制研究協會」的理監事會，並用剪接手法告訴人民說她贊成一國兩制台灣方案，她要重申絕無此事。

黃昭順批評，選舉只剩下100天，媒體用這種下三濫手法捕風捉影、斷章取義，移花接木的報導，儼然成為執政黨的側翼，非常可恥。她並公開向NCC喊話，質問這種假新聞是不是要處理、要怎麼處理及能不能公平處理。

黃昭順說，昨天晚上她把2011年到2012年的所有照片全都找出來，發現這是該協會在高雄舉辦的座談會，當時她只是表達個人在兩岸關係的立場是「一中各表」的九二共識，結果卻被媒體用看圖說故事的方式混淆視聽，因此她今天要鄭重駁斥，以正視聽。

黃昭順強調，中華民國是主權獨立國家，有國旗、國號及國歌，請執政黨堅守這個原則，她本人堅決反對一國兩制跟台灣獨立，堅持一中各表九二共識的主張從不改變，NCC應用公平、公正、公開的標準處理這種假新聞，否則經常有人用移花接木、斷章取義的新聞來抹紅在野黨委員，「我們認為期期以為不可，請NCC一定要處理！」

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