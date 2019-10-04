南方澳斷橋》傳小英早餐會下令內幕！救災英雄提前達成任務

2019-10-04 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生崩塌斷橋，阻礙唯一進出航道，國軍在昨天上午9點25分完成臨時航道開闢，蘇澳籍新金發68號漁船搶頭香順利通過，一旁的海軍官兵不禁歡呼鼓掌，鬆了一口氣。有消息指出，事發後，總統蔡英文從台中趕到宜蘭探視，2日與國安高層「早餐會」時，當面下令國防部長嚴德發，要求國軍搜救，且最遲在3日傍晚前，就要闢出臨時航道，而國軍提前了6小時完成任務。

斷橋阻礙南方澳漁港唯一航道，海軍前天下午展開水下作業，徹夜趕工，災害發生後48小時，順利開闢臨時航道。航道水深約4公尺，水面距離拱形鋼樑16至17公尺，航道寬度10公尺。

報導提到，南方澳斷橋後近24小時，總統蔡英文2日一早在例行「早餐會」上下令，要國防部長嚴德發責成國軍，隔天傍晚前開通臨時航道，讓數百艘受困漁船出港，減輕對漁民的影響。嚴德發早餐會一結束，立刻到救災現場，親上M3浮門橋車指揮，向官兵們打氣，須和時間賽跑，24小時內完成開闢航道任務。

政府高層透露，這次海軍出動水下作業大隊及專業機具，陸軍的M3浮門橋車也展現強大救災功能，表訂24小時，但提前6小時就完成艱鉅任務。

軍方指出，在921大地震後斥資向德國採購22輛M3浮門橋車，是世界最先進的浮橋設備，當時只有歐盟國家使用，八八風災時因進行維修，無法派上用場，只能每年下水演練，2015年2月復興航空墜機才出任務。這次陸軍出動5部M3浮門橋車，終於發揮地表最強浮橋的救災功能。

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