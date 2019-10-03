柯P自稱尊重文官體制 議員爆：文化局長為愛將亂調事務官

2019-10-03 21:45

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲自豪任市長後用人唯才，建立文官遴選制度，更常把台灣「文官制度遭破壞、導致經濟力轉弱」掛嘴邊，今年四月發生柯違背專業，將文化局和觀傳局副局長兩位資深常任事務官互調，如今台北市議員吳世正接獲陳情，指文化局長蔡宗雄為將商業處愛將專委調到文化局，不惜將原文化局專委降調研究員，以空出職缺，柯市府破壞文官體制，毫不尊重文官調動！

記者今天透過文化局長室、文化局主秘、新聞聯絡人、台北市府發言人等都聯繫不到蔡宗雄，致電蔡宗雄電話皆轉語音信箱，傳LINE亦不讀不回，完全聯絡不上。

台北市政府發言人周台竹表示，無論在中央或地方政府都會有人事變化，通常主管會考量工作業務而做調整，不過因聯繫不到蔡宗雄，不知蔡宗雄的考量。

柯文哲去年選前曾在臉書自豪建立文官遴選制度，台北市公務員開始相信，只要認真做事就有機會升遷，以前可能市長室一通電話說要升誰就誰，現在沒這種問題。未料，後來仍發生柯不顧文官意願調換副局長，也被不少議員批評破壞文官體制。

文化局長蔡宗雄原任商業處長，去年因選戰期間「輔選有功」，被柯文哲越級拔擢，繞過遴選小組，破格錄用。吳世正表示，柯P聲稱尊重文官體制，但做的卻完全背道而馳，除亂調文化局、觀傳局副局長外，酬庸、濫用市政資源也層出不窮，把整個市府當作個人工具利用，竟還敢說官員不用再看首長臉色。

吳世正表示，據陳情信函內容，文化局內部都傳蔡宗雄為把在商業處的某專委帶到文化局，竟亂調文化局李姓專委職務，由於商業處專委資歷僅能調「一般行政」職缺，而文化局有兩名專委，職系分別為文化行政及一般行政，蔡宗雄將「一般行政」職缺的李姓專委調成研究員，藉此空出專委缺，讓屬意人選能夠順利出任。

吳世正痛批，柯文哲常把職位用來酬庸、亂調職務，如今局長也效法，商業處業務和文化局業務專業不同，卻因局長需求而進行不同職系的調動，目前文化局專委經過人為操作已出缺，並經市長同意遴選，最後是否將由蔡局長屬意的商業處專委升任？文化局同仁都睜大眼睛看！

吳世正呼籲，蔡宗雄由商業處長跳昇局長，已讓市府文官大吃一驚，不過局長是政務官，勉強說的過去，但文官體制不該被任意破壞，否則國家行政的穩定如何維持，此次柯文哲是否知情並縱容，這樣叫尊重文官專業嗎？

文化局專委的缺九月廿三日已在網路上開始徵人，熟知人事調派的官員表示，依照工作內容，未來擺明是替局長室做事的專委，文化局裡具昇遷簡任資格的科長、副處長，不可能不長眼去爭取這個缺，且商業處蔡姓專委已具備十職等簡任資格，勢必會應徵，除非是消息曝光，才可能生變。

產發局、商業處、文化局市府人員早已傳得沸沸揚揚，不少人都知道此缺就是要給商業處蔡姓專委，據透露，早在今年初蔡宗雄就想把她帶到文化局，只是當時才剛到不敢太明目張膽，且專委缺的位子難喬，只好暫時作罷。

市府同仁表示，商業處專委和文化局專委差一職等，商業處為二級機關、文化局為一級機關，商業處專委為薦任九等、文化局為簡任十職等，九到十職等若無缺的話可能十年都升不到，若最後真的調換等同高升。

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