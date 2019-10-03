葉元之任韓辦發言人 張志豪酸：很久沒見到他在議會質詢

2019-10-03 20:07

〔記者何玉華／新北報導〕被視為前新北市長朱立倫子弟兵的葉元之，今天出任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部新發言人；擔任過民進黨發言人的新北市議員張志豪稍早在臉書發文，名為恭喜，實為暗酸「很久沒見到元之兄在議會質詢了」，提醒葉元之，會期到12月，有空還是多關心新北市政。葉元之反嗆，「用攻擊同事的方式刷存在感，太LOW」。

張志豪說，同樣是新科議員，但很久沒見到葉元之在議會質詢了，議員應該是市民發言人才是，本會期又是預算會期，新北市的建設發展千頭萬緒，葉元之應該要多幫忙侯友宜，但卻成天清談已經失能失序許久的高雄市政，一味為高雄市長一人辯護，狂上政論節目，手舞足蹈、口沫橫飛，毫無道理的為一人擦脂抹粉，實在荒謬絕倫。最後還不忘提醒葉元之，會期到12月，請他有空多關心新北市政。

葉元之回批太LOW：攻擊同事刷存在感

葉元之反擊張志豪「太LOW」、「用攻擊同事的方式刷存在感」；他強調，每個議員對選民有不同的負責方式，張志豪管好自己就好，「管我幹嘛？」身為國民黨員，有義務幫國民黨的總統候選人重返執政，未來中央由國民黨執政，也會讓新北市受益。此外，他說自己親自出席會勘、選民服務，政見中所提的天幕籃球場、公園增加長輩體健設施，也一一推動中，選民對他諸多肯定。

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