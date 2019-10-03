鄉民全都猜錯！近10年最多颱風假縣市統計排名出爐

2019-10-03 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期內有鄉民在批踢踢實業坊發問：「最難放颱風假的縣市是....？」，引發大量鄉民熱烈迴響，不少人認為是彰化縣最少，但有部落客統計，至2018年台灣近10年內最少放颱風假的縣市是連江縣，最常放颱風假的縣市則是屏東縣。

批踢踢實業坊鄉民點名不少縣市，但比例最高的是彰化縣，有鄉民稱歷年來颱風接近台灣時，不是北偏就是南偏，不只是中央山脈護國神山庇佑，還有彰化大佛坐鎮，彰化縣要放颱風假真是難上加難，更有網友稱：「彰化放颱風假，幾乎全台都放了！」

彰化的颱風假跟台北、新北、台中一樣多

部落客「泰勒愛排名」做出「全台 22 縣市，近 10 年『放颱風假機率』排名」，發現從2008年至2018年10年間，最少放颱風假的是離島連江縣，10年內共放了11天颱風假；次少放颱風假的縣市是金門縣，10年內僅放13天颱風假；接下來的是新竹縣與新竹市，10年內各有17天颱風假；倒數第5名為苗栗縣，10年內共18天颱風假。

全台10年內颱風假天數最多的縣市排行榜前5名，分別是屏東縣、台南市、高雄市、宜蘭縣與雲林縣，屏東縣放了27天，台南、高雄、宜蘭名次相同，均放了25天颱風假，雲林縣則有24天颱風假；至於鄉民關心的彰化縣則與台北、新北、台中同分同燈排在第10名，10年內放了22天颱風假。

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