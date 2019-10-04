韓陣營曾分析三腳督對韓有利 國民黨行為讓郭幕僚超疑惑！

2019-10-04 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020年總統大選後，國民黨總統候選人韓國瑜仍然在各家民調節節敗退，落後尋求連任的總統蔡英文。郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤就表示，其實當初韓陣營就分析，郭台銘若參選、形成三腳督，民調其實對韓國瑜是有利的，但國民黨不只不支持還登報逼退郭台銘，讓她相當疑惑。

劉宥彤在《鄭知道了》節目中表示，郭營內部的大數據調查，顯示郭台銘許多支持者都是中間選民，也有泛藍、泛綠選民，而三腳督的狀況下，蔡英文、韓國瑜、郭台銘可能將各拿30幾％，但郭營當初卻受到許多來自國民黨內部、泛藍民眾以及韓粉不斷攻擊產生的壓力，「感覺好像郭台銘退了，韓國瑜就沒問題了」。

劉宥彤透露，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千也表示，內部評估的結果「三腳督」才是對的，若郭台銘不選，韓國瑜反而會落後蔡英文，孫大千一席話讓劉宥彤超驚訝，強調韓營內部評估「若郭台銘不選，韓國瑜會落後」是韓營預期中的事情。

劉宥彤分析，現在韓國瑜的選戰策略「很難調整」，是因為韓國瑜的選戰策略原本就是「三腳督」，因此劉宥彤相當疑惑地表示「如果當時真的有這樣一份韓營內部對選戰的分析，我就更沒有辦法接受在這段過程中，整個國民黨跟這些人侮辱郭台銘的話，因為如果真的期待郭台銘出來選的話，那應該是要打電話向我們致謝才對呀！」

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