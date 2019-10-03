柯P再轟陳菊「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」

2019-10-03 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲似乎和民進黨新潮流系積怨極深，近日多次針對總統府秘書長陳菊開炮，曾形容陳菊是「比較肥的韓國瑜」、「大號吳音寧」，今受訪時再度痛批陳菊是「民主罪人」，「一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半」，甚至嗆陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。

根據《新頭殼》今日報導，柯文哲受專訪時提到，高雄人現在精神很崩潰，因為想懲罰民進黨，結果市長變成韓國瑜，「結果發現懲罰到自己，哈哈」。而這樣天怒人願的結局是誰要負責？柯文哲表示「陳菊啊，就是陳菊啊」！

柯文哲表示，他話講得很重：「小英旁邊站陳菊，我就瞧不起妳！」他說，誰應該為高雄的敗選負責？誰該為私菸案負責？「那個人怎麼還在你旁邊」？柯文哲表示，為何別人都說他對陳菊特別有意見？「很簡單啊，一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」！

對於記者追問柯文哲，好像完全抹殺了陳菊對民進黨的貢獻？柯更表示，對於陳菊的回答感到不齒，「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」柯文哲更嗆「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

柯文哲認為，台北市政有做到一定水準，客觀指數進步很多，貪污案少、建設都有在做、還債還570億，「什麼都很好啊，對不對」！不過他覺得，高雄人真的很可憐，為了懲罰民進黨而懲罰到自己。「人家說當年要懲罰國民黨才選柯文哲，不過還好，台北市沒懲罰到自己，至少柯文哲很認真」。

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