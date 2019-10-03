廉潔自持！楊鎮浯表揚陳國瑋等六位金門廉政楷模

2019-10-03 16:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天在擴大主管會報中，公開表揚獲得廉潔楷模的消防局陳國瑋、地政局李欣亞、稅務局王怡文、殯葬管理所許乃勝及葉明憲、柏村國小許丕達6人。

楊鎮浯說，公務人員的價值，在推動政務運作外，更應是庶民百姓的行為典範；身為公務人員，應展現積極主動的工作熱忱，全力為民服務，並以身作則，落實公務倫理，讓鄉親看見縣府有為有守的態度。

縣府政風處表示，獲獎6人是從消防局等7個機關舉薦的10名同仁中選拔出來。

獲「廉潔楷模」獎座、獎金的6人及事蹟分別是：

一、消防局陳國瑋：去年率隊執行伯玉路1家倉庫火警搶救勤務，嚴格要求己身及同仁拒受餽贈，另執行各類場所消防安全設備檢查，開立舉發單36件次，罰款新台幣50萬8000元，查獲非法爆竹煙火1240公斤，拒絕關說。

二、地政局李欣亞：承辦農地重畫業務期間，曾有鄉親為表感謝，贈送禮盒，李員當面婉拒，鄉親堅不願收回，李又依程序通報政風處，轉贈「大同之家」社福機構。

三、稅務局王怡文：主動清查房屋稅籍及實地勘查，增加稅收計25萬6947元。又承辦房屋稅務，實徵稅額8102萬8029元，達預算數101.29％，維護縣府廉能政風，著有績效。

四、殯葬管理所許乃勝及葉明憲：2人服務於殯葬管理所冷凍室，曾在金門醫院協助家屬載運親人大體，家屬為致謝忱，贈與近1萬元紅包，2人當場婉拒，又年度協助接運大體逾200具，協助檢察署司法相驗及家屬親友辦理殯葬等作業，為民服務，嚴守分際拒收餽贈。

五、柏村國小許丕達：辦理會計業務40年，確實依法辦理採購作業，防範圍綁標情事，履約期間皆婉拒廠商邀宴，又編製與執行學校預算，主動提醒、協助同仁，有效撙節學校教育基金逾2千餘萬元，戮力業務改進，防杜不當支付、節省公帑。

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