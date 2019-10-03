空軍通航資聯隊長 「舉止不當」遭記大過拔官

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍通航資聯隊少將聯隊長林重宏遭指控疑似騷擾下屬，空軍司令部今日下午證實，林少將任職期間因涉舉止不當，經單位調查屬實，已核予大過乙次懲處，並於10月2日調任空軍司令部委員一職。
林在2017年底獲得晉升少將機會。依照國軍規定，司令部「委員」為將官的「冷宮」缺，如林無法在一年內擔任新職務，將面臨退伍命運。
空軍司令部強調，對於高階幹部不當行舉，秉持「毋枉毋縱」原則，予以嚴懲，決不寬貸；另援引案例宣教，持續加強軍法紀教育，以防類案再生。
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〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍通航資聯隊少將聯隊長林重宏遭指控疑似騷擾下屬，空軍司令部今日下午證實，林少將任職期間因涉舉止不當，經單位調查屬實，已核予大過乙次懲處，並於10月2日調任空軍司令部委員一職。
林在2017年底獲得晉升少將機會。依照國軍規定，司令部「委員」為將官的「冷宮」缺，如林無法在一年內擔任新職務，將面臨退伍命運。
空軍司令部強調，對於高階幹部不當行舉，秉持「毋枉毋縱」原則，予以嚴懲，決不寬貸；另援引案例宣教，持續加強軍法紀教育，以防類案再生。