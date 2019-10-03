空軍通航資聯隊長 「舉止不當」遭記大過拔官

2019-10-03 16:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍通航資聯隊少將聯隊長林重宏遭指控疑似騷擾下屬，空軍司令部今日下午證實，林少將任職期間因涉舉止不當，經單位調查屬實，已核予大過乙次懲處，並於10月2日調任空軍司令部委員一職。

林在2017年底獲得晉升少將機會。依照國軍規定，司令部「委員」為將官的「冷宮」缺，如林無法在一年內擔任新職務，將面臨退伍命運。

空軍司令部強調，對於高階幹部不當行舉，秉持「毋枉毋縱」原則，予以嚴懲，決不寬貸；另援引案例宣教，持續加強軍法紀教育，以防類案再生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法