改掛民眾黨選立委 綠開除朱哲成黨籍

2019-10-03 16:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕獲民眾黨提名的苗栗縣海線立委參選人朱哲成，因仍具民進黨籍，民進黨苗栗縣黨部今天召開執評會議，依據黨章第32條規定，予以除名處分；對此，朱哲成表示尊重縣黨部委員的決斷，他會繼續代表民眾黨參選下屆立委。

原民進黨籍的朱哲成於9月22日獲民眾黨提名參選苗栗縣海線立委，並宣布退出民進黨，但始終沒有向民進黨提出退黨申請。民進黨縣黨部今天召開執評會議，針對此事討論，並通知朱哲成出席說明，因民進黨章第32條規定「本黨黨員入黨後參加其他政黨者，應於除名處分」，決議開除朱的黨籍。

杜文卿說，黨中央已於8月22日宣布徵召黨籍縣議員羅貴星，參選海線立委，但朱哲成之前身為黨員，卻代表民眾黨競選，引發許多支持民進黨的鄉親要求縣黨部儘速處理，避免產生混淆。

杜文卿說，經通知朱哲成出席說明，朱也承認加入民眾黨，所以執評會無異議通過，將朱除名並送中央核備，給民進黨支持者一個交代，並強調，「民進黨在苗栗海線，就只有羅貴星」。

朱哲成說，台北市長柯文哲與民眾黨先進幾次造訪苗栗，皆用心傾聽在地的心聲，並對政策提出想法討論，民眾黨願意傾聽，且以國家治理為軸線，讓注重理性問政的核心價值的他十分認同，所以他決定加入民眾黨，並接受黨的提名。

朱哲成表示，今天他也本著民主溝通的精神，應民進黨苗栗縣黨部之邀前往說明，並尊重民進黨委員的決斷，但他也將一本初衷，代表民眾黨參選，為苗栗鄉親爭取最大福利。

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