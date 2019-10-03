傳吳敦義列不分區首位 藍營立委參選人擬串聯抗議

2019-10-03 15:21

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨主席吳敦義外傳可能列不分區首位？國民黨立委參選人蔡育輝、蔡淑惠今天下午在台南市議會召開「給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機」記者會，反對吳列不分區第一名，並計畫展開全國串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。

台南市第一選區立委參選人蔡育輝和第五選區立委參選人蔡淑惠，今天連袂召開記者會痛心表示，基層支持者聽到傳言不但罵聲連連，更嗆聲不投政黨票，兩人請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單。

蔡育輝說，吳敦義曾任副總統，現在貴為黨主席，擁有提名權，應該讓國民黨永遠青天普照，讓國民黨有競爭機會，給年輕人機會。吳列不分區，他認為沒有加分，而是扣分。

他肯定吳敦義主席在總統提名初選前勇於退出的胸襟，但現在貴為黨主席，應與黨內各大老做出榜樣，在不分區立委名單上，給予有專業及論述能力的年輕一代更多機會，為國民黨引進新血，讓國民黨更有活力、更年輕化，以爭取年輕族群的支持。

蔡淑惠直言勤跑基層，深刻感受到鄉親恨鐵不成鋼的怒火，她認為大老卡位立委不分區名單傳言是假的，她不信大老們沒看到黨徽上青天白日象徵的黨國精神，更不信大老們不知國父孫文曾說「非常建設前，必先有非常破壞」，革命是一種以破壞為手段，以建設為目的的行為。

蔡育輝、蔡淑惠強調，中國國民黨的不分區立委名單，要重塑政黨形象，要強調用壯育青，超脫派系角力、拒絕政治分臧，中國國民黨和各政黨競爭政黨票，要有「五比」勇氣的不分區名單： 一、比專業問政能力；二、比世代傳承的精神；三、比大刀闊斧的改革決心。四、比兩岸與國際視野的鏈結。五、比多元社會文化的代表性。

他們懇請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單，請黨中央提出一份具有「五比」專業、改革、視野、多元且世代傳承的「朝陽」不分區立委吸票機名單。

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