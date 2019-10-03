「歡歡主播」沒通知重要行程被譙翻 韓國瑜沒幫她「呼呼」

2019-10-03 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統後，在LINE上成立「韓國瑜穿雲箭即時訊息通知群組」，每天由發言人何庭歡通知媒體韓的隔日行程，但何庭歡昨晚沒有通知媒體今天中午將舉辦「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，引發媒體怒火，群起譙爆何庭歡。

韓國瑜今天上午在永安區視查石斑魚產業發展時，媒體詢問他「幕僚多頭馬車，導致行程通知有問題引發媒體怒火」，韓國瑜沒有多做解釋，也沒有幫被譙爆的何庭歡「呼呼」。

「韓國瑜穿雲箭即時訊息通知群組」昨晚8點06時，何庭歡公布10月3日（四）韓市長公開行程以市政行程為主，但今天（4日）早上8點53分，突然有電子媒體張貼「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」的行程，質問何庭歡有沒有這個行程。

此時， 何庭歡回應指出「稍後請等我們進行最後確認後，會通知各位哦！」這句話瞬間引爆媒體怒火，痛批她「請問發言人連行程都貼不完整，要我們怎麼配合做事？難道發言人也不知道有這個行程？」「都今天中午快到了...還要確認...」。

何趕緊解釋：「是，我們馬上會處理發這個行程，請稍後一下下」，媒體再問她：「要不要解釋一下為什麼昨天沒發」，何回應：「由於昨天還需確認今天市長行程時間，因此原本預計於今天上午9點發通知。」但媒體不買帳， 狂酸她「中午的行程今天早上發通知，還是要上船的，我們都不用準備人力嗎？」「請問你不是電視台出身嗎？」「昨深夜就有平面媒體寫出今中午記者會主題及部分內容，請問還要確認的是？」

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