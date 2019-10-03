黃之鋒要求為「擦槍走火」道歉 柯文哲反指標題帶風向影響黃

2019-10-03 10:56

〔記者陳璟民／台北報導〕香港「反送中」運動，日前發生港警槍擊抗議中學生胸口致重傷事件，台北市長柯文哲一席「這種紛擾一下去，難免擦槍走火…」說法，遭香港眾志秘書長黃之鋒斥為對中學生的侮辱，要求柯道歉，不過，柯今早於媒體聯訪時並未道歉，仍指整篇講話從頭聽到尾不會有問題，要是斷章取義，擷取4個字做成新聞標題，送去給黃之鋒看並評論，黃一定是這樣回答。

媒體追問時強調黃之鋒是分享柯文哲的逐字稿，認為柯的整段發言不當，但是，柯文哲仍不承認失言，重申「這叫先入為主，你新聞標題這樣做，他一定這樣回答的」；柯還說，對於有色媒體斷章取義帶風向，本來應該黨政軍退出媒體，結果很多媒體變成政黨的側翼機構，他表達憤怒跟譴責。

由於柯文哲談反送中、港警槍擊中學生，用字遣詞都無批判，只有提醒跟建議中國如何如何，是否願意做批判？對此，柯文哲回應，警察掏槍出來對準民眾，這一定不對，這有什麼好講，透過螢幕，還需要譴責他什麼？全世界都在看，錯就是錯，作為人類，95%都理解是非對錯。

柯表示，他不喜歡選舉到了，再拉高芒果乾（亡國感），香港的問題，他思考的是在此國際局勢下，台灣日後怎麼走下去比較安全，不要為了一時的選舉，讓台灣陷入更危險的局面。

對於有柯粉到黃之鋒的臉書上幫柯說話，柯說，這就是不必要的衝突，「人家講話有前言後語，不是在講個案，是在講概念」，香港紛擾不解決的話，意外一定會繼續發生，那天若是開槍打死人，這不得了，那是開槍走火，不是當兵時清槍的擦槍走火，他講擦槍走火，「是指一連串的事件當中，常常會有意外發生。」

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