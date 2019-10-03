南方澳斷橋》誰才對？何時橋檢 港務公司、宜縣府不同調

2019-10-03 09:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立法院今天安排港務公司董事長吳宗榮報告說明南方澳跨港大橋情形，他表示，南方澳跨港大橋落成21年來，僅105年宜蘭縣政府因為交通部補助全國道路橋梁檢查的項目針對該橋座橋檢，但經費來源仍須確認。吳宗榮說，當時蘇澳鎮認為這座橋是他們的，因為這是港務公司唯一對外開放給蘇澳鎮民使用的橋樑，所以蘇澳鎮公所將該橋列為重要橋梁。

不過，根據先前宜蘭縣政府說明，曾在103、105年委託健行科大進行南方澳跨港大橋進行檢測，明顯與吳宗榮說法不同。

吳宗榮指出，跨港大橋民國87年完工後，當時省政府委託宜蘭縣政府蓋好，該橋就交給當時基隆港務局（港務公司前身）蘇澳營運所管理，港務公司101年成立後至今7年，針對該橋的維修經費為1795萬元，項目包含路燈、眼睛檢測、結構安全改善等項目。

吳宗榮也表示，除南方澳跨港大橋，港務公司管轄的還有16座橋梁，其中3座是107年剛蓋好，剩餘13座橋梁中僅5座橋梁做過橋檢，其餘8座都未做過橋檢。

交通部部長林佳龍已要求港務公司在年底前針對16座橋梁完成全面檢驗，將所有橋梁提升至一定的水準。

立委鄭寶清表示，交通部針對公路總局及高公局訂定公路橋梁檢測及補強規範，要求每兩年要檢測一次，其他單位則可自訂檢測規範或依循公路橋梁檢測及補強規範，並問吳宗榮有無自訂規範？吳宗榮則坦言，沒有。（10:06更新）

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