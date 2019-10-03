最新民調！最討厭政治人物排行...韓國瑜46.6％奪冠

2019-10-03 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕《ETtoday新聞雲》今（3）日公布最新民調，台灣民眾最喜歡的政治人物排行出爐，第1名由總統蔡英文拿下，而高雄市長韓國瑜排名第2；不過，在最討厭的政治人物排行中，韓國瑜高居第1。

據《風傳媒》 報導，數據顯示，有22.4%受訪者表示最喜歡的政治人物是蔡英文，排行第1，接下來韓國瑜為19.7%、第3為台北市長柯文哲11.8%、第4為鴻海創辦人郭台銘10.6%，最後，則是前行政院長賴清德8.0%。

在最討厭的政治人物排行上，有高達46.6%的受訪者表示最討厭的政治人物是韓國瑜，蔡英文以21.8%位居第二，兩者相差24.8個百分點，皆下來為行政院長蘇貞昌的9.3%、總統府祕書長陳菊的4.2%，最後1名是國民黨主席吳敦義4.0%。

此次《ETtoday新聞雲》民調，調查期間於2019年9月25日至9月29日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為4279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。

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