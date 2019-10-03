「神話」被打破！ 林濁水：藍營選民受這2人致命傷害

2019-10-03 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新潮流大老林濁水談論2020年總統大選，認為藍營選民支持國民黨的理由，受到2個人的傷害，一個是馬英九、另一個是韓國瑜，2人分別打破國民黨的「神話」，現在韓國瑜這隻母雞一踩過去，「哇，他的小雞唉唉叫」。

林濁水在《Yahoo風向台灣》指出，韓國瑜領軍國民黨，「它危機重重」，台灣政黨政治史上，過去大家支持國民黨、跟支持民進黨，粗略地說是兩個價值之間的選擇，一個是選擇台灣主體立場，這樣就會支持民進黨，一個是支持政務嫻熟、拚經濟有能力，這個就會支持國民黨。

林濁水解釋，國民黨選民支持的理由，受到兩個人致命性的傷害：「第一個致命性的傷害是馬英九，馬英九8年執政，等於用漫長的時間向社會證明說，國民黨這個團隊拚經濟並不行，所以把招牌搞砸了，那剩下一個招牌就是雖然經濟不會拚，你至少很穩健、政務很嫻熟，現在跑出一個韓國瑜，政務鴉鴉烏，一點都不穩重，跑到美術館說發大財，這樣公務員一看就不知所云」。

林濁水強調，公務員是維持社會穩定最重要的力量，「被韓國瑜嚴重的破壞，前有馬英九破壞拚經濟的『神話』，後有一個韓國瑜破壞很穩重、可以維持秩序的『神話』，這個是有點慘，所以我現在看起來國民黨很痛苦」。

林濁水補充，且過去選舉的慣例，選總統的人他的支持度會比他的政黨高，選市長的人他的支持度會比議員加起來還高，現在顛倒過來，國民黨立委候選人支持度超過韓國瑜選總統，「這個是奇蹟，從來沒有發生過」，母雞韓國瑜又無法成為助力，「一踩過去，哇，他的小雞唉唉叫」。

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