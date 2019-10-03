巧合還是故意？與中國同度70週年慶 台北大學臉書被灌爆

2019-10-03 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國10月1日舉辦中共建政70週年慶祝活動，不知道是巧合還是有意，11月1日將歡度70週年校慶的國立台北大學，提前一個月在昨天（2日）發文慶祝，並公布70週年校慶主視覺與相關設計理念說明。由於時機敏感、主視覺設計紅底黃字又讓人聯想到中共五星旗，台北大學大學臉書立刻被網友灌爆，連將披民進黨戰袍競選立委的賴品妤都留言諷刺「親，您這個是貼出北京大學的官宣麼」？

台北大學將在11月1日迎來70週年校慶。校方10月2日在臉書分享校慶主視覺與相關設計理念，表示為傳達「統一視覺形象」，校方自今年初即完成校慶主視覺、校慶標語與校慶標誌（LOGO）設計，並自2月起陸續亮相使用。校方也闡述七十標誌（LOGO）設計理念，表示是透過七角星串出的圓形象徵同心，與七十融合出象徵台北大學與七大學院攜手連心的圓滿。

由於10月1日中國才剛舉辦中共建政70週年慶祝活動，台北大學校方隔天即在臉書提早慶祝，且以紅色為主的主視覺、並搭配黃色七角星串的Logo，難免令人與五星旗產生聯想；而70週年校慶題目「鳩杖鳶飛」的「飛」字，也被不少網友認為寫得像是「簡體字」。台北大學臉書貼文發布12小時內，就遭到近1000則學生及其他網友的留言灌爆。

網友紛紛說，「同步慶祝，萬歲萬萬歲」、「恭喜跪校建政70年」、「明明就是11月校慶為甚麼要放這種圖......想表達什麼？要慶祝誰生日？我是校友，覺得憤怒覺得丟臉」、「這設計夠敏感，夠話題喔」、「貴校是中國立台北大學嗎」、「這個顏色不好吧，時機點也很敏感的」、「那個飛是三小，中文不會寫？」此外，參選2020立委選舉的民進黨賴品妤也留言諷刺：「親，您這個是貼出北京大學的官宣麼」？

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