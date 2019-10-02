間諜最重判無期、終身追訴 立院初審通過

2019-10-02 20:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天初審通過「國家情報工作法部分條文修正草案」，除了將軍事領域外的「關鍵技術產業」納入情報機關搜集偵防業務範圍，也大幅加重違法者刑責，如情報人員從事「間諜行為」且洩漏、交付情報給外國、境外敵對勢力，最重可處無期徒刑，並改為終身追訴，藉此阻卻情報人員鋌而走險，洩漏我國重要情資。

立法院外委會今天審查「國家情報工作法部分條文修正草案」，邀請國安局長邱國正列席報告、備詢，民進黨立委趙天麟質詢時表示，國防相關法案修訂，並非為選舉或恫嚇，而是為防護國安，且有些中共「獵人頭」公司假藉攬才之名，實欲在我國行間諜之實。

趙天麟詢問邱國正對修法的看法，邱國正答詢表示，維護國家安全為基本責任，國安局支持相關作為，他也支持加重制裁，畢竟任何國家、團體，都不容許其他帶目的者滲透、破壞，「我們會想盡辦法，用最嚴格的方式制裁這些（違法的）人」。

「國家情報工作法」現行條文規定，如涉及間諜行為，洩漏該法第8條第1項規範資訊，也就是情報人員相關身份與作業等訊息，交付給外國勢力、境外敵對勢力，可處7年以上有期徒刑，但立院外委會決定將此刑期調高至無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴期改為終身；如洩漏該法第8條第1項以外資訊者，原處3年以上10年以下有期徒刑，進一步提升至7年以上10年以下有期徒刑。

至於如為外國勢力、境外敵對勢力刺探、收集、洩露、交付非秘密資訊者，現處1年以上3年以下徒刑，但修正版本提高刑責至3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，立院外委會初審通過提案，納入趙天麟提案版本意旨，在該法納入「關鍵技術產業」於情報單位搜集、研析、處理及運用的資訊範疇中，藉此賦予情報單位蒐整經濟情資的權限。

而民進黨羅致政提案版本則主張將情報機關新進人員「安全查核」時間，自「任用考試榜示後」大幅提前至「第一試錄取後」，藉此反制潛在滲透作為。

立院外委會也通過行政院提案說明的修正文字，強調安全查核程序須讓應考人事先知悉，並敘明不作為評定成績因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法