統促黨之亂柯P喊冤 議員發現根本就有同意路權

2019-10-02 18:38

〔記者郭安家／台北報導〕中華統一促進黨昨下午大剌剌在台北車站辦中共國慶活動，警方依違反「集會遊行法」送辦，台北市長柯文哲早上受訪更喊冤「不能要求我們超越法令去作為」。不過，台北市議員吳沛憶查證發現，雖然警方、台北市政府都對外說未允許集遊，但卻又同意統促黨當天有5小時路權可以辦活動，根本是「超完美漏洞」無怪被質疑縱容。

吳沛憶說明，在北市辦集會遊行，要向警方申請集遊權、向新工處申請路權，是警方與北市府「共同審查制」；警方對外稱9月26日已駁回統促黨4天的集會遊行申請，這是事實，但在申請集遊線上系統上，新工處也就路權部分提出土地使用同意文件，並會同警方同意，因此警方又同意當天路權從中午12時至下午5時，但沒集遊權。

根據相關媒體報導，警方當天也派員到場判斷無違反「集會遊行法」限制，下午3點28分起確定活動實際內容並非申請名目上的宗教活動後，20分鐘即舉牌清場。

吳沛憶指出，警方及北市府對外強調早已駁回集遊申請、強調依法行政，卻沒主動坦承同時也允許了對方路權，迴避行程流程上的「完美漏洞」，令外界質疑縱容違規搭舞台，各局處只好互相推諉。

台北市議員王世堅則說，早上柯文哲受訪坦言「昨天警察局長問我怎麼辦，我說依法行政啊！」柯說溜嘴，警察局長陳嘉昌等各局處以柯馬首是瞻，明明依法行政的事情，還得請示市長的政治判斷，陳心理大概認為柯跟統促黨、張安樂（白狼）有一種相當程度連結；若市府依法行政，為何統促黨辦違法活動，還可前一天搭舞台設音響。

王世堅痛批，柯文哲跟張安樂唱雙簧，裡應外合，根本是黑白臉文武咖。台北市議員林亮君指出，從統促黨現場違規搭設集遊舞台發現，北市府並未積極管理，過去面對違建，柯文哲講話很有魄力嗆要拆，但面對此事卻是態度消極，她感嘆柯已經變了啊！

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