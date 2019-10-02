挺韓粉專「叛變」就是1450？ 王定宇當場打臉藍議員！

2019-10-02 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕有個一萬多人按讚的韓粉社團突然表示「看不下去」高雄市長韓國瑜的作為，不僅發文態度大轉變，還表態力挺總統蔡英文競選2020。對此，韓陣營回應，這很明顯就是「假韓粉」、「1450」。國民黨新北市議員葉元之也稱這是「合理推斷」。不過立委王定宇就舉出媒體人黃光芹、高市國民黨副議長陸淑美為例，在節目上當場打臉葉元之，「他們也是1450嗎」？

韓粉社團「韓國瑜中華民國總統後援會2020」有一萬多人按讚，日前突然更名為「韓國瑜草包選總統後援會」，粉專管理員聲稱，是因為看不下韓國瑜與韓粉脫序行為，才會由藍轉挺綠；不過，韓陣營回應，這很明顯就是「假韓粉」，而此舉是「惡質破壞社會互信」。

對此，葉元之在昨（1）日播出的政論節目「鄭知道了」表示，韓陣營的說法是「合理的推斷」，因為在理論上，支持藍軍的不會突然去支持蔡英文。不過，來賓王定宇立刻警告葉元之，「1450」指的是「有收錢的」，請葉元之發言務必小心。王定宇也質問，「黃光芹有沒有挺過韓國瑜？韓國瑜自己害的！」、「韓國瑜有拿1450嗎」？

王定宇說，韓國瑜指控名嘴收黑錢，如果人家吐口水說，那誇獎韓國瑜的是不是也收錢，「都不用舉證啊」？王定宇也說，韓國瑜做了多少事情，傷了多少人的心。除了黃光芹，陸淑美也不支持韓國瑜，「那她有收1450嗎」？

王定宇直斥葉元之，「你那個理論架構，光用這幾個例子就不存在」。最後，王定宇也說，黃光芹過去挺韓國瑜、幫韓國瑜寫自傳，陸淑美帶韓國瑜跑地方，後來變成去支持別人，韓國瑜「現在不檢討自己，說人家收錢，對得起人家嗎？楊秋興有收錢嗎，楊秋興有收人家1450嗎」？

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