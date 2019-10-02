統促黨非法慶十一 楊索痛批：「兩岸一家親」不是場面話

2019-10-02 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕作家楊索指出，友人3年前申請在台北火車站辦活動，場地費要2萬元，中華統一促進黨昨（1）日卻「霸王硬上弓」，公園處只開了一張2400元罰單，幫統促黨省下1萬7600元，顯然台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，不是場面話。

楊索今（2）日發臉書表示，2014年至2016年，文化界友人與街友團體在台北車站合辦街友尾牙，並向公園處正式申請獲准，場地費2萬元，繳清後領取同意書才能開辦，搭台需事先場勘、現場作業要一天，「昨天別說市警局全睡了，統促黨霸王硬上弓，公園處只開了一張2400元罰單，還幫忙統促黨省了1萬7600元。」

文中寫道，柯文哲以行動證明「兩岸一家親」不是場面話，證明他支持統促黨，表面上市警局說申請集會未獲准，但統促黨搭舞台、張安樂領隊慢條斯理遊行到北車，大批警力簡直是「圍事護航」，直到白狼等人慶祝「十一」中共國慶結束，舉牌警告只是裝飾。

楊索批評，統促黨成員公開對香港歌手何韻詩潑紅漆，引起普遍反感的社會氛圍下，統促黨更囂張，柯文哲形同配合行事，「輕輕放下」的背後是權術算計。她坦言，柯文哲首次選市長時，曾把大頭貼與封面照片換成柯，「現在我也把自己揪出來刮兩巴掌。」

統促黨昨在台北車站擅自搭建舞台，歡慶中共國慶，「白狼」張安樂更率隊違法集會。公園處依違反台北市公園管理自治條例第13條14款「公園內不得有下列行為：擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳」，罰處新台幣2400元整。

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