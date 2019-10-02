港警昨槍傷高中生 在台邊青：與謀殺無異

2019-10-02 13:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨中共十一國慶，香港街頭持續抗爭，混亂中竟有港警近距離對1名高中生開槍，子彈貫穿學生左肺，成為香港反送中3個多月來首顆貫穿人民的子彈，也讓在台的香港學生與青年痛批此舉「與謀殺無異！」

在台港生與畢業生籌組的「香港邊城青年」聲明，點出昨超過10萬港民為自由民主上街，在十一對抗中共極權，港警則發射多枚催淚彈暴力清場，並無預警下發射6發實彈對付示威者，更令人震怒，1名16歲高二生被警方近距離開槍射擊，子彈貫穿左邊肺部，痛批此情況與謀殺無異。

香港邊青聲明重申：「沒有暴徒，只有暴政」，港民上街逾110天，只為追求民主自由普世價值，但港府無視民意、港警圍毆濫捕民眾，並顛倒是非、指黑為白，稱港警對少年左肩射擊，企圖掩蓋謀殺高中生的事實。

該聲明最後說，中共建國70年，打壓民主自由，凌駕法治觸碰底線，昨是香港國殤日，少年為了反送中運動擋了第1顆實彈，實際上就是惡霸極權瞄準自由意志的謀殺及宣戰，但不願六四重臨，更不願再有手足因抗爭傷亡，「我們已經失去太多」，呼籲港府不要用槍口回應民眾，才不會使少年以血肉之軀與政府相搏，要求港府特首林鄭月娥立即回應5大訴求，落實雙普選，根治民憤之源，追究違法警員。

聲明臉書連結：

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