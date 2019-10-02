林智堅率隊訪農博 向鄭文燦請益超認真

2019-10-02 13:39

［記者許倬勛／桃園報導］「會做事連線」今日在桃園合體！新竹市長林智堅五星學習之旅第三站來到桃園市，跟著市長鄭文燦的腳步逛農博，認真請益五星首長鄭文燦治理城市、舉辦大型活動的秘訣。

秋老虎發威，今日上午豔陽高照，「會做事連線」相見歡，鄭文燦樂當東道主，從入口處即開始向林智堅介紹，從事前準備到營運細節，2人討論得鉅細靡遺，一路有說有笑，不時停下與民眾合影，顯見高人氣。

遊園時間約2個多小時，途經花間物語、英國大師設計的精緻庭園、農夫市集、米的集會所，其中林智堅逛到「綠色方舟」展館時，對於「太陽能咖啡車」、「波力發電機」等展品嘖嘖稱奇。

林智堅大讚農博的創意年年不同、隨時都有驚喜，是明年新竹市舉辦台灣設計展、2021年台灣燈會的學習對象，推薦全國民眾來桃園，體驗這場精彩的農業主題盛宴。

「五星市長當之無愧！」此外，林智堅欽佩鄭文燦施政滿意度高達8成，高居六都之冠，特別請益奪冠關鍵，同時也大方分享新竹市蛻變為全國最幸福城市的成功經驗。

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