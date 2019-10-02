吳怡農拜會徐永明 兩人曝曾住同一間房...

2019-10-02 13:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委擬參選人吳怡農今天拜會時代力量中央黨部，與時力黨主席徐永明等人進行便當會，兩人除透露曾住在同一屋簷下，也談到台派政黨的團結整合問題。對於吳怡農的參選，徐永明強調自己期待非常高，若黨內最後沒有在該選區提名人選，就會向黨員推薦吳怡農，但若有自提人選，「就只能跟吳怡農說抱歉了！」

徐永明今透露，自己曾在吳乃德（吳怡農父親）老師家住了半年，那時候剛好吳怡農申請到很好的寄宿學校，離家半年，所以自己是睡在吳怡農的房間，當時他發現怡農從小就很自律，第一次看到有小朋友自己燙衣服，後來再見到他，已經要去耶魯念書了，今天看到他要參選立委，真的很有感慨。

對於吳怡農參選，徐永明說，有人說吳怡農是「政二代」，但他其實是「民主運動二代」，期待吳怡農不只是參與選舉、打出新的風格，也能成為民進黨下一代新的力量。

徐永明提到，對吳怡農的期待很高，因為他做了一件事情政治人物都應該做的事情，也就是「犧牲」，大家都知道他放棄高薪，回來台灣進入特種部隊，一直在經營國防安全議題，之前跟實力智庫也有一些互動合作，未來在議題上面的討論、深化是沒有問題的。

吳怡農說，大概20多年前，曾經跟徐永明住在同一屋簷下，當時一個是研究生，一個是高中生，沒想到現在一個已經是黨主席，另一個出來參選立委。

吳怡農表示，他曾經跟大家說過要做兩件事情，第一件是要跟在地、黨內前輩請教，第二件是要跟所有志同道合的朋友、團體團結起來，才有可能贏這場仗，因為我知道我們最高的理念是一樣的，都是要守護這個家園。

吳怡農強調，透過這次參選，他想要告訴大家，守護家園的方式有兩個，一個是經濟要拚更好，第二就是要用國防來顧好國家，這段時間他一直在跟有共同理念的朋友溝通，希望最後一定要站在一起。

對於媒體問到整合問題，徐永明今表示，目前時代力量還沒有要在吳怡農的選區提名人選，如果到最後都沒提，就會向黨員們推薦吳怡農，但若最後有提名，「就得跟吳怡農說抱歉了！」

吳怡農則強調，他會盡快整理出政策、願景，以簡單明瞭的說法「微笑跟大家溝通」，但立法院有113席立委，推動政策不是一個人所能做到，而是大家一定得團結。

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