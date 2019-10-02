接見日眾議員 蔡英文：台日洽談CPTPP正是時機

2019-10-02 12:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「日本自由民主黨大西宏幸眾議員團」，盼支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣對區域經貿整合做出貢獻，並表示，將持續與日本友人共同努力，提升台日友好關係。

總統致詞時首先歡迎日本眾議員來到總統府，有更深入的交流。她提到，今天都是來自日本大阪地區的眾議員，大阪是台灣旅客最喜愛造訪的地區之一，去年，台灣民眾前往日本旅遊達到483萬人次，也創下歷史新高。

總統說，很歡迎日本觀光客來台灣，希望眾議員們協助大力宣傳台灣，鼓勵後援會的朋友們多來台灣旅遊，進一步擴大兩國人民的往來。她相信，訪團在台灣參訪的這幾天，一定可以發現台灣人民熱情友善、文化豐富多元。這裡不但有本土傳統的美食，並有來自世界各地的料理，包括很多的日式餐廳，眾議員們必定親身感受到台日文化交流的密切。

總統指出，台灣和日本是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。對於台灣參與「世界衛生組織」（WHO），今年日本國會跨黨派的「日華議員懇談會」通過兩次決議案表達支持。對此，總統表達感謝，也期待與日本在各領域有更緊密合作。

總統提到，自民黨青年局每年也會來台灣訪問。今年8月，當時的青年局長佐佐木紀眾議員率領83位團員來拜訪，展現自民黨對台日交流的重視。

談及雙方經貿合作，總統指出，台日互為第3及第4大貿易夥伴，相信有眾議員們在國會的支持，台日可以持續加深經貿合作關係。因應近來國際經貿局勢變化，台日開始洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。她希望訪賓支持台灣參與CPTPP，讓台灣對區域經貿整合做出貢獻。

訪賓一行尚包括日本眾議員岡下昌平、大隈和英、宗清皇一等，國家安全會議秘書長李大維、諮詢委員林成蔚也在座。

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