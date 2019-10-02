加油站「假承攬、真僱傭」 監院糾正中油、經濟部

2019-10-02 11:36

〔記者謝君臨／台北報導〕中油公司人員進用受預算員額限制，因此以「勞務承攬」辦理加油站人力運用，但監察委員王美玉調查發現，中油勞務承攬商有「假承攬、真僱傭」，規避年資及資遣費等損害勞工權益行為，經濟部也未積極監督中油及勞務承攬廠商，以確保勞工權益，監察院今通過王美玉所提調查報告，糾正經濟部、中油。

王美玉表示，中油自2013年底起，經勞動檢查發現，其勞務承攬商疑假承攬之名僱用加油工，中油未訂定嚴謹的勞務委外契約，並善盡監督之責，導致勞務承包廠商透過不滿1年期的契約等方式，將派駐同一地點工作之勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益。

另，勞動部規定勞務承攬時，不得實際指揮監督管理承攬人派駐勞工從事工作，中油加油站人員卻仍參與面試及指揮監督派駐勞工；經濟部長期疏於管理，不僅放任中油介入勞務承攬人員的監督管理，面對派駐勞工在加油站提供勞務發生爭議時，未積極監督中油及勞務承攬商確保勞工權益，嚴重損害政府形象。

此外，王美玉指出，依據現行政府採購法相關規定，對於採「最低標決標」、「不同廠商投標文件所載負責人為同一人」及「廠商輪流承包勞務工作」定有維護品質機制，勞務採購契約範本也有廠商違反勞動法令的處罰及因應，情節重大者可依政府採購法規定，列為拒絕往來廠商。

王美玉說，雖然中油指稱有依契約規定，要求廠商遵守勞動法令並對違規廠商處罰，但2014年至去年僅有3件，且罰款金額分別為1000元及2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠。

王美玉認為，中油非但未對有違規紀錄廠商設定限制，或更積極的履約管理，並且無法掌握勞務承攬商違反勞動法令情形，對於受僱勞務承攬商勞工的權益保障顯有不力。

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