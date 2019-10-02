700億不當黨產僅追回1239萬 立委轟：全卡在行政法院

2019-10-02 10:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委李俊俋今日在立法院內政委員會質詢砲轟，黨產會追查國民黨及其附隨組織，所認定的不當黨產超過700多億元，目前僅追回1239萬元，國民黨那麼多不動產，國民黨不是沒有錢，至今仍不願歸還，行政處分全卡在行政法院，應處理行政法院預算。

李俊俋表示，國民黨有很多不動產，這些不動產在全台各地還有很多，黨產會做了政黨不動產查詢系統，光是嘉義市就有71筆不當黨產，國民黨更有「十大僭設」不當取得財產，本來是國有的財產，便把它變成國民黨的，包含舊中央黨部、婦聯會美齡樓在內等。

黨產會主委林峯正指出，美齡樓當時由婦聯會向國民黨買的，所用經費是來自勞軍捐，勞軍捐已被認定為不當黨產。

「這政黨非常惡質！」李俊俋批評，國民黨過去從國家取得的財產，有9成都已被國民黨賣掉，光是一間中投公司底下有十幾間子公司。現在中廣、中影、中投、欣裕台等公司都被認定為國民黨附隨組織，相關行政處分命移轉國有659.8億元、追徵金額105億元。林峯正補充，這還要再加上週處分中廣的金額。

李俊俋質疑，700多億元不當黨產全卡在行政法院，行政法院有特定自我的意識形態。中廣案是趙少康都承認中廣是附隨組織，只是趙認為應該去找國民黨，不應該去找中廣。

李俊俋提及，黨產會明年預算5千萬元，這種預算在嘉義市連做一條道路都沒辦法，根本不是黨產會追討不當黨產不努力，而是行政法院的關係，這問題要如何解決？

林峯正表示，只能依照黨產條例，盡量把查核資料公告周知。李俊俋認為，國民黨手上還有錢，只是錢不願歸還，行政法院繼續在那護航，行政法院會要從司法院那邊處理，行政法院預算一定要來處理。

民進黨立委劉世芳也問及，黨產會對中廣追徵77.3億多元，目前處理進度為何？林峯正表示，9月24日上週委員會決議做完行政處分後，中廣公司財產已被凍結，9月25日、26日有跟中廣公司協調，凍結中廣財產已開始執行。

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