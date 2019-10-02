承諾國中小教室全裝冷氣 韓國瑜完成1成進度挨批

2019-10-02 09:31

［記者黃旭磊／高雄報導］市長韓國瑜選前承諾於2年內全面安裝國中小教室冷氣，教師工會批評320間教室僅裝完34間。

去（2018）年韓國瑜出席高雄市教師職業工會「教育政見說明會」，當場簽署110年（2021年）底前完成全面安裝中小學教室冷氣，承諾相關費用由政府經費支應，不過，上任9個月來僅完成進度10%，教師工會、家長團體認為不僅進度延遲，公務機關電費由公費支應，冷氣電費卻要家長買單。

高雄市教師職業工會理事長董書攸、高雄市各級學校家長會長協會理事長吳瑞達、高雄市心家長協會理事長梁淑芬聯名陳情；董書攸說，市府主張使用者付費，卻向家長收取教室冷氣電費，兩套電費標準引發不滿，況且，監察院先前針對國中小「收取代收代辦費巧立名目」提出糾正，不應再另立冷氣費用名目。

教育局指出，鄰近工業區5百公尺內、34間國中、小及高中新學期期間陸續裝設冷氣、空氣清淨機，估計總預算2.7億元，採先工業區、後市區原則，目標是3百多間學校多數裝設，而鳳林國中、仁武幼兒園、成功特校、北嶺國小及鳳陽國小等6校完成雙機設置，都由在地企業認購。

吳瑞達說，市議會審議下年度預算期間，希望市長編列預算落實全面安裝冷氣政策，改善教學環境，並呼籲議員重視教育現場需求，提供學生優質學習空間。

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