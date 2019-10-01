同框張安樂照片被PO 鄭聚然回批曾玟學：不要拉我炒新聞

2019-10-01 22:57

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量苗栗縣議員曾玟學今天在臉書PO出照片，裡面是國民黨縣議員鄭聚然與中華統一促進黨總裁張安樂同桌握手，曾玟學對鄭聚然提出3個質疑，「是否認同統促黨主張、是否曾任統促黨顧問、是否捐款資助統促黨？」鄭聚然回應，當時是碰巧遇到張安樂，餐宴禮貌上致意，至於曾玟學的3質疑，鄭聚然則反批「不要拉我炒新聞。」

曾玟學指出，統促黨立場向來不僅明確支持中國統一台灣，而過去地方就曾傳鄭聚然與統促黨關係密切，因此藉此照片要質疑鄭，作為民選代議士對於主張中國併吞台灣的統促黨，是否支持其主張？是否曾任顧問？是否曾捐款資助？

鄭聚然受訪時回應，當時是在飯席間，碰巧遇到張安樂在隔壁宴席，基於禮貌過去致意，「蔡英文總統來我也會過去致意啊！」他強調不要過度解讀，而自己對統促黨的立場既不支持也不反對。

而被問到是否曾任統促黨顧問，鄭聚然推稱，請直接去問統促黨，反批「不用這麼關心我、藉我炒新聞」，至於是否曾捐款資助統促黨，鄭聚然則說，每個人都可自由捐款資助，旁人不必多管，並反問「若我曾資助民進黨，是否就代表我支持民進黨？」

曾玟學則強調，統促黨不僅支持中國統一台灣，日前還公然攻擊何韻詩、今日更沒經申請大剌剌慶祝中國國慶，鄭聚然作為民選代議士，對民眾及納稅人都有責任，應該清楚解釋與統促黨的關係，而非以曖昧不明說詞含糊帶過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法