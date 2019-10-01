從桃園重新出發！呂秀蓮爭取連署 批藍綠拿副手當政治籌碼

2019-10-01 16:25

［記者許倬勛／桃園報導］前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟投入大選，今於桃園市舉辦媒體茶敘，積極爭取連署；呂說，她的參選聲明很清楚、決策很果斷，就是要超越藍綠、跳脫傾美親中的框架，讓台灣轉型為「和平中立」的國家，反觀韓國瑜、蔡英文拿副手當作政治交易的籌碼，籲選民投她一票，開啟台灣的新局面。

呂秀蓮將故鄉桃園視為重新出發的起點，今在台灣國際職業婦女協會產業推廣委員會召集人楊鄧今華陪同下舉辦媒體茶敘，呂神情奕奕，侃侃而談國內外的政治局勢。

「我的風格就是果決迅速。」呂秀蓮說，她9月17日聲明參選，同時宣布由前南投縣長彭百顯擔任副手，而國、民兩黨的副總統參選人迄今還是未知數，雙方均將此視為政治交易的籌碼，顯見根本不重視國家副元首。

面對媒體提問是否分裂泛綠陣營，呂嚴正否認，強調國家重於政黨，認為自己是為理想退黨，如今的民進黨已背離當初的理想，淪為政治機器，與國民黨輪流宰制台灣，從去年的九合一大選即可看出端倪，她說，蔡英文的期中考考得一敗塗地卻不思進取，讓敗選的人出任高官，顯見作為總統、黨主席的權力傲慢，顛覆了民主的價值。

談及如何落實政見，呂秀蓮說，美國與中國就像兩隻大象，當大象發生衝突時，周圍的動物只能自求多福，她的主張是和平中立，與各國開啟更多的對話、來往。

呂秀蓮也談及反送中議題，她說，3個多月的抗爭越演越烈，港獨的聲音越來越大，今日是中共建政70週年，中共國慶後，港人應小心看待，有可能演變成「香港式」的美麗島事件或天安門事變，台灣也不得不慎。

最後，媒體問及呂是否清楚賴清德的近況？呂避而不談，稱近日未與民進黨人來往，只希望昔日同伴能快點決定，不要再讓歹戲拖棚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法