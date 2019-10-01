莊瑞雄「暴力變爆萌」 朝野立委帶愛犬為動保請命

2019-10-01 13:33

〔記者謝君臨／台北報導〕趕在10月4日「世界動物節」前夕，8個動保團體今於立法院召開記者會為動物請命，發起支持「動物保護」入憲等8大訴求，並邀請朝野立委簽名連署；民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄今也帶著愛犬到場「聲援」；吳思瑤打趣地說，養寵物帶給人很大變化，如莊瑞雄以前很暴力，但現在養了柴犬就變成「爆萌」。

動保團體發起「2020立委選舉動物保護立法承諾」，其8大訴求包括：支持「動物保護」入憲；動物非「物」，動物傷害撫慰金法制化；動物保護警察法制化；動物人道救援法制化；動物科學應用資訊公開與資源分享法制化；實驗動物獸醫專業養成法制化；畜禽魚類友善生產系統法制化；蔬食推廣法制化。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，已向現任113位立委發出承諾書簽署邀請，共計獲得12名朝野立委響應。而在今天的記者會中，包括民進黨立委吳思瑤、陳曼麗、莊瑞雄、何志偉，及國民黨立委許毓仁、費鴻泰、陳學聖等7人也到場支持，其中吳思瑤、莊瑞雄分別帶著愛犬現身。

莊瑞雄說，動保議題他比任何人衝擊還要大，因恆春半島的情況存在極大反差，政府復育梅花鹿，但這對農民來講是肆虐，保護動物跟人民財產發生拉鋸，但這是兩碼事，法治如何建立，給予這些動物更友善的環境，還有很長的路要走，不過，這條路只要大家一起努力，相信很快可以看到開花結果。

吳思瑤指出，雖然動保團體提出的訴求有難易不同、需重新釐清先後順序，但這都是邁向進步國家缺一不可的訴求；她也打趣說，養寵物帶給人很大變化，如莊瑞雄以前在立院讓人感覺很暴力，但現在養了柴犬就變成「爆萌」。

許毓仁表示，當兵時隊長送他一隻拉布拉多，那隻狗是有授階的，官拜上尉，警衛兵看到祂還要敬禮，退伍之後他把狗帶回家養，一養就是13年，當狗走了的時候，好像家人走了一樣，讓他不敢再養狗。動保議題包括流浪犬等，問題滿多的，大家集結可以做得更多。

陳學聖特別拿出6月甫榮獲的「國會動物保護貢獻獎」獎座，強調這是4年才頒發一次，能得到的人很少，希望未來能繼續為動保貢獻心力。

為了感謝支持「動保入憲」的立委，動保團體也特別致贈蒜頭與好彩頭蘿蔔，祝他們2020連任「凍蒜」。

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