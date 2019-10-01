郭、藍都要下架蔡政府 柯：重點不是下架誰是你有沒有更好

2019-10-01 10:35

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早於媒體聯訪，被詢及鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨明年總統大選的目標都是下架蔡政府，對此，柯回應，「重點不是下架誰，重點是你有沒有更好」，長期以來藍綠的思維，你只要跟我不同黨的，我一定要幹掉你，你只要跟我同一邊的，你做什麼壞事，我都要cover（掩護）你，他很討厭這種文化。

柯文哲於主持市政會議後受訪，還被詢及郭要下架蔡政府的目標跟他差滿多的，郭柯怎麼合作下去？柯說，民眾黨的立委候選人，郭不見得每一個都支持，所以方便就好，我們的候選人，你可以支持就支持，你不要支持，我也不會去勉強你，合作不要硬邦邦的。

柯表示，像台北市立委第七選區（信義、南松山）時代力量跟民進黨整合的邏輯是不對的，不是要下架誰，今天在台灣除了5%，95%都是台灣派的，是台灣主體優先性，這不用懷疑人家，他非常感冒某個政黨或某些政治人物，一直在抹紅他，不要用扁維拉、馬維拉的方式處理國政，要回到科學數據對話，所以民眾黨喊出口號叫國家治理，不要老是拿統獨、芒果乾（亡國感），那你現在到底是要保衛台灣還是中華民國？小英（蔡英文總統）也不敢講啊。

媒體追問，「草包跟菜包」（國民黨總統參選人韓國瑜跟民進黨籍總統蔡英文）的情況下，柯心目的人選或呼籲其支持者去支持哪個人選？柯表示，估計明年投票率一定很低，會去投票的不是很堅硬的民進黨，就是很堅硬的國民黨，他就想「糟糕，民眾黨的政黨票恐怕會很低」，因為會去投票的都是意識形態比較強的，比較中間的都不去投，到時候要怎麼動員中間選民去投票，要想一下。

柯文哲說，選舉是說服的過程，還有4個月的時間，他覺得這次選舉比較糟糕的地方是雙方好像都不講政策，是個傲慢的選舉，晚上的電視扣應節目，只在講說怎麼選贏，不講說你選贏、當總統台灣會怎樣？這次是1996年大選至今，這是最糟糕的一次。

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