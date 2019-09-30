壽山動物園遷建內門案前市府無作為？ 藍營參選人遭打臉

2019-09-30 18:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄壽山動物園遷建內門紫竹寺民俗公園案，聯外道路工程10月即將啟動，國民黨高雄第一選區立委參選人王齡嬌今天下午在內門紫竹寺開記者會直播，批前市長陳菊和綠營立委邱議瑩對該案毫無作為，「韓國瑜上任8個月就啟動」，紫竹寺管委會代理總幹事胡仁清受訪表示，全案持續進行中，並無拖延。

王齡嬌今天下午3點在內門紫竹寺活動中心召開「內門動物園記者會」並直播，指壽山動物園遷建內門案紙上討論長達6-8年，2016年紫竹寺允諾每年以租金1元方式，將該寺前方紫竹民俗公園及南方共約11.5公頃山坡地，租借給市府作為動物園預定地，「但始終未能得到時任市長陳菊與立委邱議瑩正式實際回應」。

王齡嬌說，韓國瑜上任市長後，紫竹寺和當地民眾向韓陳情，並提出相關計畫與細項說明，市府團隊研議後，即刻進行動物園遷建案，王在會中痛批無法諒解陳菊、邱議瑩對遷建案的毫無作為！

但紫竹寺管委會代理總幹事胡仁清受訪表示，動物園預定地租約是1年1簽，上個月才跟市府完成續簽，聯外道路工程10月即將啟動，全案持續進行中，並無拖延。

據了解，壽山動物園僅10公頃，空間有限，高雄市府在縣市合併後，有意找尋合適空間，闢建較完善的動物園，後選在內門紫竹寺附近230公頃土地，計畫朝野生動物園模式經營，並規劃為多元主題式休憩園區，為旗美挹注觀光能量。

高市府近4年陸續完成水土保持、環境影響評估，開發計畫書也經修正後進入複審，去年3月22日內政部區域計畫委員會同意土地開發，市府接續編列聯外道路建設經費，10月即將動工。

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