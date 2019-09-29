秀下限？何韻詩被潑紅漆 韓粉叫好並威脅「下次灑狗血」

2019-09-29 23:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港歌手何韻詩今天參加台北市929台港大遊行，接受媒體記者訪問時，竟被親中的統促黨人員潑油漆，各界譴責這種反民主的暴力行為之際，許多韓粉卻是叫好，紛紛於挺韓國瑜的各種臉書社團中，發表認同潑油漆的看法，且不乏「香港蒼蠅」等侮辱之詞，甚至威脅「下次灑狗血」、「不是潑屎就該偷笑了」，或將上述暴力行為，稱之為「喜事一樁」、「言論自由」，其反民主與支持暴力行為的言論，令人睹之乍舌。

魏姓韓粉就在「韓國瑜選總統全國後援會（韓家軍）」的社群中，撰文指何韻詩被潑紅漆，是「灑花啦，是喜事一樁」，附和他的韓粉也七嘴八舌撰文說，「只是紅油，小題大作」，甚至還有韓粉認為，這是民間習俗，「潑個漆有事嗎？言論自由呢！」。

亦有韓粉在同一挺韓社團中撰文，指「紅漆潑得好！為什麼不潑白漆呢？」，這位韓粉說，「我們譴責潑漆者的脫序行為」，不過，香港的事，不要牽扯到台灣來，「這些香港仔，就是不安好心，台灣一堆小綠綠裡應外合，就是要硬把台灣拖下水，中華民國國旗揮起來，別讓別人把我們當傻子耍！」，上述發文也獲得上百位韓粉支持與回應。

另一位韓粉也在「韓國瑜總統後援會，前進總統府」臉書社群中，指何韻詩是「香港蒼蠅」，這位韓粉還建議不要用紅漆，「應該用綠色才對」，此貼文也引來上百位韓粉發言附和，要求何韻詩滾回香港，辱罵「不要臉，下三爛」，另有韓粉認為此事件是「民進黨又要製造仇恨對立」，還有人贊同暴力行為，威脅「下次灑狗血」、「不是潑屎就該偷笑了」。

不過，綜合觀察韓粉的言論，許多韓粉不關心何韻詩被潑紅油漆一事，而是擔心香港反中事件會影響韓國瑜的選情，一位韓粉就直言：「因為有香港有反送中，民進黨已經躺著選了，妳還想怎樣？不安好心！」

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