929我在台南撐香港 年輕人熱情參與人數超乎預期

2019-09-29 17:01

〔記者蔡文居／台南報導〕為表達力挺香港爭取自由民主，全球各地將於今天舉辦「929全球反極權大遊行」，在台南的香港人及公民團體也於今天下午發起「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，現場超過2000人參與，幾乎都是年輕人和年輕爸媽帶著小朋友、寵物參加，他們特地穿黑衣參加，沿路高喊「光復香港、時代革命」「香港人、台灣人加油！」

遊行隊伍在下午3點過後從南美館二館浩浩蕩蕩出發，包括立委陳亭妃、林俊憲、郭國文及多位議員也一起參加遊行。

主辦單位「台南新芽」原本預估500人參加，結果人數超乎預期，主辦單位宣稱超過2000人參加。

市長黃偉哲也於遊行前的活動準備期間到場致意，表示全力支持。主持人之一的港人Esther說，香港的抗爭徹底揭露一國兩制的失敗。這三個月以來，香港人起身為自己而戰，但時間越接近中國國慶，香港的情勢就越險惡，不過看到台灣、台南有這麼多人一起站出來支持香港，就更加覺得不能氣餒，同時也很感謝大家。

遊行沿路行經台南古蹟鬧區，包含台南美術館、國立臺灣文學館、孔廟等地，展示台南在地特色。參加民眾手舉「抗極權」、「我在台南撐香港」的牌子，吸引市民和遊客關注。

活動現場設有連儂牆，許多與會者利用文字寫下對香港的祝福，這些話語將上傳至網路，讓全世界看到來自台南的支持。同時也設置反送中文宣展與工作人員定點解說，向行經民眾說明活動目的。

遊行後於集會現場有在台港人、學者、台南在地團體短講，以及饒舌歌手大支、阿雞、創作歌手吳青原演出，表達對香港抗爭者的支持。

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