聯大總辯論友邦全數發言 11國挺台盼重返國際

2019-09-29 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕儘管我國連續失去2邦交國，仍有不少友邦在國際上力挺台灣。本屆聯合國大會總辯論上，計有11個友邦為我出聲，儘管較去年少一國，但諾魯及吐瓦魯在台上倡聯合國可讓我重返。

本屆聯合國大會總辯論自24日開始，25日我友邦瓜地馬拉、帛琉、史瓦帝尼與宏都拉斯先後為台發聲。瓜地馬拉更是3年來首度在聯大辯論為台發聲，其總統莫拉雷斯則說，中華民國（台灣）的經驗及能力，能強化聯合國及其專門機構之多邊主義做出貢獻。帛琉與史瓦帝尼也接力挺台，呼籲聯合國「不能再排除台灣！」

諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）也在26日的大會辯論上強調，公平且包容的發展才能永續，並藉此呼籲聯合國應接納台灣。且在結束聯合國大會後，特意途經台灣轉機再返國，顯示台諾關係良好，安格明也感性表示「台諾是一家人」。

27日發言的加勒比海三友邦，除在聯大總辯論上發言力挺，也參與連署致函聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。3友邦希望聯合國可善用台灣經驗，讓其他發展中國家共同受益。

今日的大會上，吐瓦魯更是表明，支持中華民國以創始身分重返聯合國，並積極參與聯合國專門機構。馬紹爾群島、貝里斯以及海地皆陸續聲援挺台灣，在上週聯名致函古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系。

雖巴拉圭今年未在大會上提及台灣，但有個別致函予古特瑞斯，對台灣參與聯合國體系表達支持。

對於尼加拉瓜此次在大會上未致函也未發言支持台灣參與，外交部則在今日表示，尼國面臨經濟社會發展挑戰，此次演講內容著重闡釋尼國情勢，而我國與尼加拉瓜邦交篤睦友好，將持續相互扶持。

另外，台灣駐紐約辦事處處長徐儷文也獲邀出席23日紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動。，被外界視為台灣外交重大突破。

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