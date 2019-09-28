台中州廳變身美術館真喊卡？文化局先邀各界討論

2019-09-28 22:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕國定古蹟台中州廳活化轉型升級為「國美館台中州廳園區」，盧秀燕市長有異見？市府文化局今（28）日召開說明會，討論州廳修復後走向。不過，有人主張朝商用或辦公用途規劃，有人則希望維持原規劃設置美術場館。

台中州廳建於1913年，是日治時期官廳建築類型的代表作，更是台灣3大州廳中最早落成者，台中市政府2006年指定為市定古蹟，文化部2019年公告為國定古蹟；州廳原是市府所在地，台中市升格後，市府遷離，原空間留作都發局及環保局辦公廳舍。

前市長林佳龍推動州廳活化再利用，獲得文化部補助5.86億元、市府出資4億餘元進行修復，去年並與文化部長鄭麗君簽署合作意向書，規劃包括舊市議會，交由國美館代管並設置「國美館台中州廳園區」，將打造為近現代美術館、國家視覺藝術館。

但外傳新市長盧秀燕對相關規劃有意見，擔心場館再利用「太靜態」，無助活絡中區經濟，指示從長計議；文化局邀集文化部、國美館、專家學者、民代、在地區長及里長等共同討論，尋求未來使用方向及共識。

市議員李中說，台中市已經有國美館和剛動工興建的「綠美圖」，沒必要再建一個「國美二館」，維持辦公或商業用途，比較有機會帶動中區的復甦；地方人士也說，州廳是台中的資產，交出去就變中央，活化再利用應由市府主導，不該交由國美館代管營運，可以繼續做辦公室使用。

市議員江肇國表示，台中州廳修復活化，已經空喊了十幾年，直到和文化部合作才看見曙光，地方殷切期待，不希望盧市府因預設立場而中斷合作。未來州廳園區將成為台灣美術史最重要的代表，有機會帶動舊城發展，市府應該攜手中央做出更大格局的長遠規劃。

市議員黃守達表示，台中州廳是舊城區最具代表性的古蹟，如何結合在地文史脈絡最重要。盧市府打算拿來作辦公空間或商業空間，都是去脈絡的便宜行事，他認為把州廳作為台灣近代美術典藏中心，才是最能發揮文史價值的用途。

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