被議長「教訓」為何不抗議？ 高雄綠營議員無奈曝背後原因

2019-09-28 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會日前通過「準時下班條款」，產生議員質詢市長必須抽籤的奇特現象。昨（27）日高市議員黃文益在質詢時，還遭議長許崑源教訓「講話太大聲」、「作秀作過頭」，不過他卻默默忍受不抗議。在政論節目談到此事時，黃也無奈透露背後「時間壓力」的悲哀。

高雄市議員黃文益昨日在議會質詢時，遭到議長許崑源教訓表示「這裡是議事廳，不是打架的地方，小聲一點」，當下黃文益馬上表示，「好，我的音量會放低！」許崑源後來又說，「有時候要做戲，稍微就好，有照相照到，這樣就有看到了，不要作秀作的過頭」！

對此，昨日黃文益在政論節目「鄭知道了」中，就被主持人詢問，「人家在教訓你們，你們是市議員，為什麼不抗議」？黃文益則回應，他們可以質詢的時間一直在走，有7個人要「SHARE」（共用）15分鐘。許崑源「教訓」他們的時間都算在內，沒有暫停。他們全部被時間壓著走，而且許崑源身體不適，就怕一回嘴又有相關新聞出來。

黃文益也說，「所以你看高雄市議員現在多麼悲哀，我們想回話的時間都會被卡死」。黃文益指出，他們現在根本不敢讓市長韓國瑜回話，因為韓國瑜一起來就要跟每個議員問好，點完名1分鐘就過了。黃文益也不禁質疑，「我說，這樣的質詢會有效果嗎」？

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