骨折1天就痊癒？被酸「台灣醫療奇蹟」 藍營議員回應了！

2019-09-28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會26日爆發藍綠衝突，國民黨事後召開記者會時，議員李雅靜舉著被厚厚包紮的手腕，痛批民進黨議員暴力行為。不過在隔日（27日）議會中，李雅靜卻看似並無大礙。對此，台灣基進秘書長，同時也身為醫生的陳信諭表示，李雅靜手部包紮的方式，應是用來固定骨折處，沒想到一天後就痊癒。對此，李雅靜回應，她只是用護理師準備的「冷凝劑」包紮，「我是真的在冰敷」！

高雄市議會26日爆發藍綠衝突，事後兩黨各自召開記者會，紛紛譴責對方使用暴力。李雅靜在記者會中，將自己的手厚厚地包紮起來，她稱自己遭杯子砸傷，痛批民進黨議員暴力行為；不料在隔日的議會質詢時，她手部不但未包紮，且可拿筆記錄，看似並無大礙，也讓不少網友狠嗆「演很大」！

醫師陳信諭也在臉書PO文表示，李雅靜手部包紮的方法，應該是用來固定骨折處。沒想到一天之後，疑似骨折的手竟然就好了！陳信諭表示，要帶職參選鳳山區立委的李雅靜議員，見證了台灣醫療奇蹟！他也說，身為一個醫師，「我真的對台灣的醫療品質感到榮耀」。

對此，李雅靜在臉書直播回應，當下她沒有發現自己的手有紅腫，後來才發現手麻麻的。剛好護理師有準備「冷凝劑」可以冰敷，所以她才包著冰敷。「我是真的在冰敷」！

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