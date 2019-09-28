林智堅穿國中制服返校 恩師抓包「數學全忘光」

2019-09-28 17:13

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕教師節前夕新竹市長林智堅換上制服，回到母校培英國中化身「一堂國中生」，重溫國中班導任蘭英的數學課，幕僚也以電影「唐伯虎點秋香」電影橋段，化身高級伴讀書僮9527陪同，結果老師超嚴格，先抓包他書包裡沒裝數學習作而是「施政報告」，還cue他上台解題，林智堅尷尬卡關後只好請求9527奧援，搞笑表示：「關於數學，他一定是忘記了，也害怕想起來.....如果是施政報告不用看都可以背出來」，影片才po上網，觀看人次已破萬，網友直呼「笑到『每丁每當』」，「市長跟老師超可愛」！

林智堅穿上制服，剛進母校教室就遭嚴格的風紀股長糾正下半身牛仔褲不合規定，且一上課就被cue上台以尺規畫出同位角，並隨堂抽考，看林智堅頻頻抓頭，9527主動遞上解答版，還遭糾正「該認真一點」！

耳聞任老師常以竹市Youbike系統交通代步，林智堅此行也為任蘭英送上一台捷安特腳踏車，邀請老師在他的「施政成績單」中繞繞，希望他沒有讓老師漏氣，還送上一大箱乖乖，期許學弟妹們「乖乖」上學，任蘭英開心表示，國中時期的市長是話不多的「乖乖牌」，外型是「Q版型男」，長得跟現在一樣。

林智堅的「一堂國中生」吸引不少粉絲同學圍觀，超多培英生在下課時段跑到教室外偷看，也有同學害羞要簽名；影片中搞笑的出場漫畫風與周星馳電影梗，也在網路上引發討論聲浪，有網友直呼「笑歪」、「認真覺得市長可以當youtuber」、「原來小智是學長」，截圖漫畫風小智，也吸引許多任老師的學生留言，祝福教師節快樂。

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