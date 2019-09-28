被追問300萬元 陳明文動怒

2019-09-28 15:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委陳明文在高鐵遺落裝有300萬元行李一事，引起社會討論，有媒體報導指，陳明文在派人取回失物前，曾有另一名男子前往失物處欲取走行李遭拒。陳明文今出席民進黨全代會前受訪被問到此事時說，希望這件事能直接去問高鐵，高鐵會很清楚說明。因現場某電視台記者不斷追問，陳明文也動怒表示，該電視台是故意要讓他難看，「不是真正要報導，你們故意要酸我」。

媒體詢問，此事是否如相關報導指有另一名男子欲提領該行李箱，陳明文先是說「誰講的」？他並表示，希望媒體直接去問高鐵，高鐵最清楚。直接去問高鐵，高鐵很清楚會跟大家說明，不需要他講。

對於現場某電視台記者不斷追問，陳明文也動怒指著該電視台記者說，「你們不是要報導，你們故意要酸我」、「每天都是這樣講，如果你有疑問，你就直接到高鐵去問。」

陳明文欲搭乘電梯時，媒體在追上詢問，陳明文再表示，該電視台是故意要讓他難看，「不是真正要報導」。

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