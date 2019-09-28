被爆拿郭台銘500萬還說沒有要挺韓 張善政幕僚反擊

2019-09-28 13:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對名嘴黃光芹最近爆料稱國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政曾向前鴻海董事長郭台銘要了500萬元，還曾經打電話告訴郭幕僚自己沒有要挺韓國瑜，張善政辦公室發言人黃曼昕今日中午在臉書上回應，「我們依然選擇相信，郭董不知情幕僚放話」，並痛批連日來的爆料，「比扯鈴還要扯啊！」

黃曼昕指出，郭台銘捐款給善科教育基金會的過程，她是最清楚的人，從去年10月開始，郭介紹一位身邊人士給張善政詢問如何成立基金會後，就一直是她在接洽，通話紀錄藍底黑字都還留在手機內，「的確郭董有捐款給善科基金會，但金額不是500萬，是300萬」，過去她一直認為捐款金額是捐款人的隱私，所以才沒說。

至於黃光芹爆料稱張善政三不五時打電話給郭台銘幕僚，交心表態不會挺韓國瑜，黃曼昕說，「明人不說暗話，要爆料請拿出真憑實據。」

黃曼昕表示，「拿錢」二字像是錢進自己口袋，如果郭台銘捐款給罕見疾病基金會、家扶基金會，這些公益基金會是否也都是「拿了郭董的錢？」

她還指出，自基金會成立以來，不管是大人物的幾百萬，還是一般人的2、3萬捐款，張善政都心存感激，只要不是和基金會相關的支出，張善政絕對不會用到基金會帳戶內的一分一毫，但這一個星期來，張背上的暗箭卻是拔都拔不完，但沒有口出惡言，也沒批評任何人，只是淡淡的告訴她，「就等選舉結束後，讓我回歸到平淡生活吧！」

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