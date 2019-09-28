基隆營區開放「阿公級」 海獅潛艦罕見開箱

2019-09-28 12:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕海軍今天在基隆港區東、西碼頭舉辦營區開放知性之旅，吸引不畏風雨的爆滿人潮，每艘軍艦前都是大排長龍等著登艦的民眾，有人開心說，以前只在電影看過潛水艇，第一次進入很興奮。

海軍民國108年「國防知性之旅，營區開放活動」，今天上午9點至下午4點，在基隆港東4、5號、西3至西5號碼頭登場，除了艦艇開放參觀，還有地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動，原本有規劃黑鷹直升機衝場，但因天候不佳臨時取消。

民眾近距離看到海軍現役的派里級、永靖級、錦江級軍艦及磐石軍艦、沱江軍艦、光六飛彈快艇，都非常興奮，其中又以全球最老、服役70年「阿公級」的茄比級海獅號最搶手，大家搶著拍照留念。

今天下午2點起，還有第二場陸戰隊學校莒拳隊莒拳擊破表演、兩棲偵搜大隊海上操舟變換隊形，參觀民眾須攜帶駕照、健保卡或具照片的身分證明文件，活動詳情可上「中華民國海軍」臉書查詢。

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